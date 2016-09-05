В Казахстане пытались угнать самолет и совершить теракт в воинской части РФ

Задержанные в Алма-Атинской области радикалы планировали совершить серию терактов в республике.

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщил, что часть обезвреженных террористических групп руководствовалась инструкциями боевиков международных террористических организаций.

«В июне в Карагандинской области пресечена деятельность двух связанных между собой групп радикальных лиц. При этом общая координация осуществлялась из-за рубежа казахстанскими боевиками», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на казахский КНБ. Известно, что члены одной из групп были перехвачены при попытке переправки в зону боевых действий.

Вторая группировка готовила террористические атаки в Казахстане. В ведомстве добавили, что было выбрано несколько целей, в числе которых фигурировала российская воинская часть, находящаяся около города Балхаш.

«Для достижения большого резонанса ими рассматривались варианты проведения терактов в местах массового скопления людей. Кроме этого, проводили разведку аэропорта города Талдыкорган, изучали возможность угона гражданского или военного самолета для совершения резонансного террористического акта по аналогии с нападениями 11 сентября 2001 года в США», – отмечали ранее в КНБ Казахстана.

Задержали участников группировки 22 августа. Террористы являются гражданами Казахстана и Кыргызстана.