В ходе обысков в "Ренове" допрашивают совладельца компании

Утром 5 сентября ФСБ начала проводить обыски в штаб-квартире компании «Ренова».

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, обыски в «Ренове» могут быть связаны со взятками экс-руководству Коми.

Согласно данным журнала «Строительство.ru», в настоящее время сотрудники ФСБ допрашивают младшего совладельца компании Евгения Ольховика. Данные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела бывшего руководителя Республики Коми Вячеслава Гайзера.

По данным полиции, руководство «Реновы» поймали на крупной взятке высшим должностным лицам Коми за максимально выгодные тарифы на отопление и электроэнергию.