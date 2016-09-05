Общество
Источник: Строительство.ru
17:54, 05 Сентября 2016 Версия для печати

В ходе обысков в "Ренове" допрашивают совладельца компании

Утром 5 сентября ФСБ начала проводить обыски в штаб-квартире компании «Ренова».

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, обыски в «Ренове» могут быть связаны со взятками экс-руководству Коми.

Согласно данным журнала «Строительство.ru», в настоящее время сотрудники ФСБ допрашивают младшего совладельца компании Евгения Ольховика. Данные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела бывшего руководителя Республики Коми Вячеслава Гайзера.

По данным полиции, руководство «Реновы» поймали на крупной взятке высшим должностным лицам Коми за максимально выгодные тарифы на отопление и электроэнергию.

читайте также:
В столичном храме удивились пришедшим с обыском ФСБшникам
Представители правоохранительных органов проводят обыски в храме Истинно-православной церкви »

Худик Ольга

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

"Гардемарины-4": кино не будет – жаль или слава богу?
18:13, 05 Сентября 2016
Почему не сложилась судьба «своевременной» новой ленты о гардемаринах и много ли потерял зритель, узнал Sobesednik.ru
»
Зачем МУРу два новых отдела по этнической преступности?
16:56, 05 Сентября 2016
Зачем столичному уголовному розыску целых два отдела по борьбе с этнической преступностью, пытался узнать Sobesednik.ru
»
Евгений Ясин: Денег нет, но выход найден?
16:50, 05 Сентября 2016
Колумнист Sobesednik.ru Евгений Ясин проанализировал ситуацию с обеспечением государством социальных обязательств в РФ
»