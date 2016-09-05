"Супер-телескоп" поможет учёным выяснить, если ли на Проксиме b жизнь

На планете у звезды Проксима Центавра должны быть три основных источника жизни — вода, атмосфера и каменистая поверхность.

По словам учёного Микко Туоми, пока нет доказательств, что на планете Проксиме b есть вода, но нет и опровержения этой теории, передаёт Аstrowatch.net.

«Для рождения жизни нужны три вещи. Во-первых, нам нужна каменистая поверхность, и Проксима b обладает ею. Второе — нам нужна вода. У нас пока нет доказательств, что на Проксиме есть вода, но нет оснований полагать, что её там нет — вода есть почти везде в космосе, и на поверхности этой планеты температуры будут достаточно высокие для существования океанов из жидкой воды», — сообщил учёный.

Он подчеркнул, что если все перечисленные компоненты есть на Проксиме b, тогда зарождение жизни на этой планете становится неизбежностью.

Между тем Туоми признал, что пока нет доказательств присутствия на этой планете всех условий, необходимых для жизни.

Приблизиться к данной разгадке поможет строящийся орбитальный телескоп «Джеймс Уэбб», который заменит «Хаббл» в 2018 году. По мнению учёных, мощности телескопа хватит, чтобы получить фотографии планеты, которые помогут изучить её спектр и оценить пригодность для жизни.