Стрелок из Екатеринбурга пришел в полицию с соседями и СМИ

Подозреваемый в стрельбе в цыганском поселке Екатеринбурга добровольно явился в полицию в сопровождении соседей и СМИ.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что один человек, получивший ранение во время стрельбы в Екатеринбурге, скончался в больнице.

Мужчина, подозреваемый в стрельбе в цыганском поселке в городе Екатеринбург, пришел в полицию вместе со своими соседями и представителями СМИ. Об этом в понедельник, 5 сентября, пишет РИА «Новости».

«Примерно в 06:30 (4:30 мск) подозреваемый добровольно явился в дежурную часть ГУ МВД в сопровождении лиц, представившихся его соседями, и представителей ряда СМИ», – рассказали в пресс-службе управления МВД по Свердловской области. В полиции мужчина написал заявление о привлечении к уголовной ответственности более 20 человек, которые 3 сентября устроили массовые беспорядки с применением оружия. Подозреваемый заявил о том, что в отношении него со стороны этих людей было применено насилие.

Сообщается, что сотрудники полиции зарегистрировали заявление мужчины, а самого подозреваемого передали следствию.

В результате стрельбы на Депутатской улице Екатеринбурга погибли двое мужчин, еще семеро получили ранения. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «Убийство двух лиц» и «Незаконный оборот оружия».