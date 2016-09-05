Россия через два года получит новейшую ракету "Сармат"

В 2018 году начнутся серийные поставки сильнейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат».

В военно-промышленном комплексе сообщили, что активизировать работы по проекту РС-28 «Сармат» позволяет модернизация Красноярского машиностроительного завода, где делают МБР, передаёт «Интерфакс».

«Первые "Сарматы" придут в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) не позднее 2019 года. Скорее всего — в 2018 году», — рассказал пресс-секретарь военно-промышленного комплекса.

Он подчеркнул, что российское правительство своевременно занялось модернизацией производственной базы Красмаша для выпуска тяжёлых жидкостных МБР. По его словам, в условиях напряжённой военно-политической обстановки в мире это очень важно.

Пресс-секретарь подчеркнул, что возможности «Сармата» беспрецедентны.

Согласно оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» сможет доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира.