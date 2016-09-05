Общество
15:30, 05 Сентября 2016 Версия для печати

Обыски в "Ренове" могут быть со взятками экс-руководству Коми

В центре Москвы сотрудники ФСБ обыскивают офис группы компаний «Ренова» по делу о взятках в республике Коми.

Сотрудники ФСБ заблокировали проходную офиса группы компаний «Ренова» во время проведения обысков. Об этом сообщает РИА «Новости» в понедельник, 5 сентября.

По данным источника, около стойки информации в офисе компании стоят сотрудники спецслужбы в балаклавах и с нашивками «ФСБ». Отмечается, что в здание пропускают только сотрудников «Реновы».

В офисе уже несколько раз объявили пожарную тревогу и просили работников покинуть помещения. После этого прозвучало сообщение по интеркому с просьбой оставаться на своих местах. Неподалеку от здания стоит микроавтобус из которого сотрудники ФСБ время от времени проходят в здание и возвращаются не вынося при этом ничего из здания.

Обыски в здании «Реновы» связаны с многомиллионными взятками руководству Коми, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя СКР Владимира Маркина. По данным источника, бывшие руководители республики могли получать более 800 млн рублей в качестве взяток за установление выгодных тарифов.

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