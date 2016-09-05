Михаил Осокин: Ободрать народ, чтобы чиновники пилили

Обозреватель Sobesednik.ru о новых идеях чиновников, как сэкономить на расходах на жителей, а получить с них — побольше

Новые идеи по наполнению казны — и фантазия чиновников становится все смелее и смелее. К уже традиционной схеме — к новым повышениям цен на водку — теперь решили добавить и другие, неалкогольные жидкости. В министерстве финансов разработан документ, который предусматривает введение акцизов на все сладкие напитки.

Михаил Осокин Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

А как же соль — почему в министерстве забыли, что раньше был и налог на соль? Здесь ведь огромные возможности для пополнения бюджета, потому что соль есть везде — как это уже объяснил журналистам премьер Дмитрий Медведев: «Соль есть? Значит, все в порядке в стране, пока. Да? Раз соль и спички есть». Кстати, налог на спички — тоже перспективное направление. А еще интересные идеи нашему правительству может подсказать старый советский мультфильм:

Впрочем, чиновники и без всяких подсказок способны много чего еще изобрести. В том же министерстве финансов придумали также увеличить сборы за счет налога на табак и на интернет-торговлю. Взялись и за пенсионеров: правительство сейчас объявило о новой заморозке накопительной части пенсий — теперь уже и в 2017 году. В газетах заголовки: «Российский бюджет спасут пенсионеры». Некоторые уже вживаются в образ:

Впрочем, добывать средства хотят с помощью не только пенсионеров, но и других категорий населения. И за счет сокращения социальных программ власти финансируют разные дорогостоящие проекты. Например, когда в июне Путин одобрил строительство «Диснейленда» в Калужской области за 4 млрд долларов, практически одновременно появились сообщения о переносе еще на год программы продовольственной помощи малоимущим россиянам.

Эксперты напоминают, что участниками программы должны были стать 16 млн человек, однако, похоже, в бюджете так и не нашлось на это средств — и как раз в такую же сумму обойдется калужский развлекательный комплекс. И некоторые увидели в этом современную российскую версию знаменитой истории с пирожными Марии-Антуанетты: «Людям нечего есть? Пусть они катаются на карусели в "Диснейленде"».

А в Петербурге власти сейчас нашли средства на достройку стадиона «Зенит-Арена»: деньги заберут у школ, больниц и детских садов. Утверждено соответствующее перераспределение городского бюджета — и на местных форумах реплики: «Действительно, как можно говорить о каких-то детях, если на открытие стадиона могут приехать высшие руководители и часок посидеть похлопать».

Самое смешное будет, если опять окажется, что не хватает денег ни на школы, ни на достройку стадиона — зато у чиновников появятся новые особняки. Ситуация, давно описанная в «Мертвых душах» — как Чичиков пристроился в комиссию по сооружению какого-то казенного строения: «Климат, что ли, мешал, или материал уже был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента — а между тем в других концах города очутилось у каждого из членов комиссии по красивому дому: видно, грунт земли был там получше».

Примерно так же, наверное, распиливают и другие проекты путинской эпохи, но в правительстве верят в их успешное завершение несмотря ни на что — судя по высказываниям вице-премьера Аркадия Дворковича: «Верю. Хотя, наверное, что-то разворуют. Но мы их все равно реализуем».

И еще одна черная дыра, которая засасывает всё новые средства — это Крымский мост. Сейчас появились сообщения, что исполнитель работ по возведению моста, компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, получит еще 18 млрд рублей. А остальные россияне получили красивый видеоролик: уже построенный Крымский мост — виртуально.

На патриотических сайтах виртуальный мост вызвал большую радость: действительно, яркая картинка и полет, напоминающий приятный сон — как такие сны описывал еще Чехов: «С неба поползла в голову вата...» Нарисованный Крымский мост можно было видеть на Международном экономическом форуме в Петербурге: для этого там построили импровизированную кабину вертолета с монитором и очками виртуальной реальности. В соцсетях вопросы: «А почему нет таких очков для ценников в магазинах?»

Кстати, цена моста в реальности тоже может оказаться выше ожидаемой. Возможно, нас готовят к новостям об удорожании строительства: представители правительства вдруг стали жаловаться на проблемные грунты. А эти сообщения в свою очередь навели некоторых экспертов на предположения, что проект в целом был недостаточно проработан. Они говорят, что геологическая проверка и испытания перед строительством на проблемных грунтах обычно занимает два-три года — то есть в теории мост должны были бы начать строить только в этом году или в будущем, а не сразу после присоединения Крыма.

Поэтому эксперты предполагают, что в итоге мост потребует дополнительных средств. По их оценкам, и само строительство может затянуться: а действительно — если мост построить, то как же за него новые деньги получать?

Оставим все это на обсуждение специалистам, но очевидно одно: различные амбициозные проекты власти требуют все больше средств. Неудивительно, что чиновники пытаются придумать все новые способы пополнения бюджета: за счет социальных программ, за счет новых налогов, сборов, штрафов.

Вот уже и МВД подключилось к этому процессу: министерство предложило повысить почти в два раза пошлины за выдачу загранпаспортов и водительских прав. Новую жизнь обрела старая шутка автолюбителей: «Для кого-то — всего лишь водительские права, а для сотрудников МВД — хлебная карточка».

Но наибольшую изобретательность проявили в ГАИ — судя по штрафам, которые стали требовать с водителей в Москве. Одному выписали штраф за то, что не автомобиль, а лишь тень его автомобиля пересекла сплошную линию. Другой получил штраф за то, что на обочине оказалась не машина, а свет от нее: его машина в запретную зону не въезжала — туда на мокрый асфальт упали лишь блики от фар. И особо отличились в Татарстане, где водителю прислали штраф за превышение скорости на машине, которую вез эвакуатор.

А когда оштрафованные возмущаются, в ГАИ все списывают на «сбои в еще не отлаженных системах наблюдения». И вспоминается, что первую систему наблюдения придумал римский император Домициан, который опасался покушений и велел облицевать блестящим вулканическим стеклом стены своего дворца — чтобы любое движение в залах было видно издалека. Так вот из объяснений представителей ГАИ получается, что качество систем наблюдения на наших дорогах порой примерно такое же, как было при Домициане.