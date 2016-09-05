Общество
Источник: ТАСС
12:35, 05 Сентября 2016 Версия для печати

Гендиректор сгоревшей типографии начал помогать следствию

В Москве задержан генеральный директор типографии «Печатный экспресс», где при пожаре погибли 17 женщин.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что гендиректора и главного инженера сгоревшей типографии объявили в федеральный розыск.

Генеральный директор столичной типографии «Печатный экспресс» Сергей Москвин был задержан по делу о пожаре на складе, во время которого погибли 17 женщин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлии Ивановой.

«В результате грамотно спланированной следственной тактики был установлен контакт с генеральным директором Сергеем Москвиным, который под тяжестью собранных доказательств принял решение прибыть в следственные органы ГСУ СК России по Москве с явкой с повинной», – заявила она. Сообщается также, что сейчас правоохранительные органы проводят с Москвиным комплекс необходимых следственных действий, в которые входит установление местонахождения главного инженера типографии Антона Яцкова.

Решение об избрании для Москвина меры пресечения будет принято в ближайшее время.

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Красникова Диана

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