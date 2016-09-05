Дождь не смог нарушить работу общественного транспорта в Москве

Московский наземный транспорт продолжает работу в условиях сильных дождей.

Ранее Sobesednik.ru писал, что потепление придёт в Москву только в середине текущей недели, а дожди прекратятся в выходные.

Представитель департамента транспорта сообщил, что погодные условия не повлияли на работу городского транспорта.

«Городской транспорт работает в штатном режиме, несмотря на дождь. Сообщений о задержках не поступало», — заключил он.

Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, 5 сентября в Москве может выпасть до 16 миллиметров осадков, что составляет четверть месячной нормы.