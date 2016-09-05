Демограф: Штрафы за отказ от переписи не помогут поймать мигрантов

Демограф оценил предложение Росстата изменить правила участия в переписи населения в России и штрафовать отказывающихся.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Росстат предложил правительству новые правила участия в переписи населения. Ведомство настаивает на том, чтобы участники переписи сообщали свою фамилию, имя, отчество, номер СНИЛС, а также подвергались штрафу в размере от 100 до 300 рублей за отказ от участия. Участвовать в переписи, по мнению Росстата, должны не только граждане РФ, но лица без гражданства и те, кто временно пребывает в стране.

Доктор экономических наук, директор Института демографии НИУ ВШЭ, главный редактор газеты «Демоскоп Weekly» Анатолий Вишневский признался Sobesednik.ru, что из всех предложений Росстата полностью он может согласиться только с отказом от анонимности. «Переписи не должны быть анонимными и никогда не были, всегда указывалась и указывается фамилия и так далее. Это правильно», — считает ученый.

В предложениях Росстата для него, говорит Вишневский, много непонятного. Так, вопросы вызывает обязательность участия гражданина в переписи и штраф за отказ. «У нас проблема в переписи была в том, что переписчику не удавалось встретиться с переписываемыми — они приходили, а квартиры были закрыты, никого нет. И тогда они по документам что-то записывали, — объяснил демограф. — По тому сообщению, которое я услышал, [штрафовать предлагают] если кто-то отказывается отвечать. Это все-таки разные вещи».

Вишневский отметил, что непонятно, как будет подтверждаться, что человек действительно отказался участвовать, а не находился в этот момент не дома. «Мне непонятна техника этого дела», — добавил он.

«Кроме того, есть некоторые страны, в которых переписи обязательны, но это все-таки такое мероприятие, в котором важно добровольное и сознательное участие людей, — поделился мыслями ученый. — Мне кажется, что обязательность переписи понижает ее символический смысл как участия граждан, сознающих себя гражданами, в таком важном государственном мероприятии».

Демограф напомнил, что размер штрафа, установленный Росстатом, небольшой. «Может получится, что люди наплевательски к этому отнесутся и заплатят штраф», — отметил он.

Вишневский согласился с предложением ведомства учитывать не только граждан РФ, но и тех, кто находится в стране временно. «Перепись населения всегда была таким мероприятием, которая должна учесть всех людей, которые находятся в стране. В этом смысл переписи. Поэтому участвовать должны все», — объяснил демограф.

Между тем он заметил, что такое предложение не поможет заставить мигрантов участвовать в мероприятии. «Конечно, мигранты, нелегальные мигранты — они уклоняются и будут уклоняться. Как вы его отловите, если он нелегальный мигрант, если он нигде не зафиксирован? Он будет уклоняться, — уверен Вишневский. — У нас даже в советское время было большое число людей, которые по разным причинам не хотели переписываться и не переписывались».

Демограф напомнил, что другие страны постепенно выбирают альтернативные методы переписи населения — к примеру, берут данные об имени и фамилии из документов. «А в переписи задают вопросы, которые нельзя узнать из документов. То есть соединяют информацию об объективных данных, которые существуют, с теми вопросами, которые не могут там быть, — рассказал Вишневский. — Допустим, спрашивают о вашем состоянии здоровья». Сейчас Росстат предлагает перепись традиционного типа, добавил ученый: «Мне кажется, что двигаться надо не в этом направлении».