Четверо погибли на даче под Омском из-за небрежности с огнем

Четыре человека погибли ночью во время пожара в дачном доме под Омском из-за неосторожного обращения с огнем.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек во время пожара, который начался ночью в одном из дачных домов Омска.

«5 сентября ночью в поселке Крутая Горка города Омска произошло возгорание частного дома на дачном участке, во время пожара погибли двое мужчин и две женщины. Следственными органами СК РФ по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности"», – сообщает СК РФ по Омской области.

Источник сообщает, что очаг возгорания находился на веранде, а причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем. Личности погибших – двух мужчин и двух женщин – пока не установлены. Предположительно, что им было от 35 до 40 лет.