Общество
Источник: WWF
14:30, 05 Сентября 2016 Версия для печати

Большая панда перестала быть вымирающим видом спустя 26 лет

Популяция больших панд в дикой природе на сегодняшний день насчитывает 1864 особи
Популяция больших панд в дикой природе на сегодняшний день насчитывает 1864 особи
Фото: Global Look Press

Большие панды больше не считаются вымирающим видом по данным Всемирного фонда дикой природы.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) больше не считает больших панд вымирающим видом. Как сообщается на сайте организации, из-за значительного прироста популяции этого вида большим пандам в Красной Книге присвоен статус «уязвимые».

По данным источника, популяция больших панд, обитающих в дикой природе Китая, в 2014 году составляла 1864 особи, в то время как в 2004 году их было 1596.

Статус «находящиеся под угрозой» животным был присвоен в 1990 году. Для того, чтобы спасти панд, в Китае в 1981 году запретили торговлю шкурой животных, а в 1988 году было запрещено на них охотиться. В 1992 году была создана система заповедников, число которых на сегодняшний день выросло до 67.

Сейчас в дикой природе обитают 1864 особи больших панд. Остальные животные не приспособлены к таким условиям и содержатся в неволе.

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Красникова Диана

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