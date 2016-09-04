За "публичный фашизм" двух украинцев повторно будут судить в Польше

Прокуратура Польши не согласилась с приговором в отношении двух украинцев, публично пропагандирующих нацизм.

Ранее двое украинцев предстали перед судом за то, что публично демонстрировали нацистское приветствие перед Памятником борьбы и мученичества в музее Майданек (Польша), сообщает Dziennik Wschodni.

Согласно данным издания, инцидент произошёл в мае текущего года. Двое украинцев — 19-летний Андрей Л. и 21-летний Евгений С. — во время посещения музея бывшего концлагеря Майданек встали перед Памятником борьбы и мученичества и «начали выполнять жесты нацистского приветствия», попутно фотографируя друг друга.

Охранник, увидев это, вызвал полицию, и молодых людей задержали. Прокуратура обвинила их в публичной пропаганде фашизма и осквернении Памятника.

Молодые люди признали свою вину и готовы добровольно понести наказание. В связи с этим следователи направили в суд запрос о вынесении приговора без заседания. Обвиняемых приговорили к 10 месяцам лишения свободы условно с отсрочкой приговора на три года и выплате штрафа в 1,5 тысячи золотых (около 27 тысяч рублей). Также им запретили посещать Майданек.

Но прокуратура страны не согласилась с данным решением и направила в суд повторное обвинение. Дело против задержанных будет рассматриваться в обычном порядке. Молодым людям грозит до двух лет лишения свободы.