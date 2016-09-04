Валерий Ганненко: Много шума вокруг Соколовского

Обозреватель Sobesednik.ru — о путанице и передержках в истории «ловца покемонов в храме», арестованного в Екатеринбурге.

Как сообщал Sobesednik.ru, 3 сентября Руслан Соколовский, видеоблогер из Екатеринбурга, был арестован Кировским судом города на два месяца. Блогера обвиняют по статьям «Экстремизм» и «Оскорбление чувств верующих». Поводом послужил видеоролик, на котором молодой человек ловит покемонов в Храме-на-Крови. На иждивении молодого человека находится мать-инвалид.

Арест блогера вызвал волну негодования — отчасти обоснованную. Отчасти, потому что некоторые увидели в произошедшем то, чего не было вовсе, некоторые превратно истолковали имеющиеся факты, а некоторые опустили «незначительные» детали так, чтобы получилась нужная картинка.

Если большинство СМИ владеют терминологией и отличают «задержание» от «ареста» и проч., то многие пользователи интернета написали в своих блогах, что Соколовского «посадили» на два месяца. Но пока что господина блогера арестовали, а грозит блогеру срок до пяти лет лишения свободы.

Далее: статьи, по которым в отношении блогера завели уголовное дело. Все СМИ написали, что Соколовского будут судить по статьям 282 и 148 Уголовного кодекса. Однако и в первой и во второй статьях есть несколько частей, наказание по которым разнится. Например, если по части первой статьи 148 максимальный срок лишения свободы составляет один год, то по второй части — уже до трёх лет. Некоторые СМИ уточнили, что Соколовского обвиняют по второй части статьи 148, но проблема в том, что журналистов на оглашение резолютивной части не допустили, да и адвокат блогера данных о части статьи не давал.

А вопрос тут принципиальный.

Дело в том, что практически все СМИ и топ-блогеры дали новость о Соколовском с заголовком типа «блогера арестовали за ловлю покемонов в храме», благодаря чему Соколовский превращается едва ли не в политзаключённого. В действительности же проверка действий и высказываний юноши была инициирована после публикации видео процесса ловли. Например, на видео есть такой момент, когда Соколовский раз за разом пытается поймать покемона Poliwag'a (в этот момент в храме проходит служба), и когда господин блогер одерживает победу над покемоном, раздается пародия на кондакарное пение с таким текстом: «*** [нецензурное выражение], красота-то кака-а-ая».

Более того, есть информация, что в деле Соколовского три эпизода и правоохранительные органы могли заинтересоваться едва ли не любым из видеороликов молодого человека, так как во многих он в жесткой (а на чей-то взгляд — в довольно инфантильной) форме высказывается в адрес РПЦ и её последователей.

Подливают масла в огонь и разнообразные оппозиционеры. Например, Алексей Навальный написал в поддержку блогера колонку, в которой, в частности, утверждал, что молодой человек проживает с матерью-инвалидом. Между тем Соколовский снимает квартиру в Екатеринбурге, в то время как его мать продолжает жить в Шадринске — так сообщает ura.ru со ссылкой на адвоката арестованного.

Подливают масла в огонь и федеральные телеканалы, сначала выпустившие сюжет о том, что ловля покемонов в храме якобы незаконна, а затем на свой же собственный сюжет ссылающиеся как на запрет о ловле, хотя никаких запретов на законодательном уровне не было, да и быть не может, ведь игра существует не больше двух месяцев. Зато до выборов осталось меньше месяца, и арест Соколовского можно замечательно использовать в своих целях.

Подливают масла в огонь и те, кто пишут: «А в синагоге за поимку покемона дали бутылку вина!» (Было и такое сообщение на новостных лентах.) Пожалуй, лучше всего эту ситуацию прояснил публицист Константин Крылов, написавший у себя в Facebook, что «ТОЛЬКО у ортодоксальных христиан церковь считается "домом Божьим" и поэтому её пространство священно». «Это так, для информации. Чтобы не особенно умилялись разговорам "а вот у евреев за покемона бутылку кошерного вина дают, а попы злые, злые". Извините, тут разница», — пишет Крылов.

Ну и в связи с этой историей хочется еще напомнить другую: про Виктора Краснова, которого преследовали за фразы про «бога нет» и про «сборник еврейских сказок». Либеральная общественность тогда возмутилась и устроила флэшмоб: все постили шутки и жалели «без вины виноватого» Краснова. А Краснов-то, в частности, говорил, что ему «на <...> чуйства верующих *** [грубое просторечное выражение]! Кому не нравится, могут подать на меня в суд!»

Подали.