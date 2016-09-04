Общество
Источник: ТАСС
10:18, 04 Сентября 2016 Версия для печати

Умер один из получивших ранения при стрельбе в Екатеринбурге

Один из пострадавших в результате стрельбы в центре Екатеринбурга скончался в больнице.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 3 сентября неизвестный в Екатеринбурге открыл стрельбу из огнестрельного оружия по людям и ранил шестерых человек.

Как передает ТАСС, один из раненых неизвестным в Екатеринбурге скончался в больнице. В связи со смертью пострадавшего дело по факту стрельбы в Екатеринбурге может быть переквалифицировано: в дело могут добавить статью об убийстве.

По последним данным, установить личность стрелявшего по людям в Екатеринбурге и задержать его пока не удалось. Этим сейчас занимаются правоохранительные органы. Обстоятельства стрельбы устанавливаются.

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