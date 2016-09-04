Мать Терезу канонизировали в присутствии 12 глав государств

Папа Римский провел в Ватикане церемонию причисления матери Терезы Калькуттской к лику святых.

Как сообщили зарубежные СМИ, Папа Римский Франциск провозгласил мать Терезу Калькуттскую святой Римско-католической церкви. Торжественная церемония канонизации монахини состоялась в Ватикане.

По данным СМИ, на церемонии на площади Святого Петра в Ватикане собрались более 100 тысяч верующих, в том числе 12 глав государств.

Мать Тереза Калькуттская родилась в 1910 году, а умерла в 1997-м. В 1979 монахиня была удостоена Нобелевской премии мира. В 2003 она была провозглашена блаженной. Сообщается, что в 1946 году мать Тереза Калькуттская излечила от опухоли головного мозга бразильца. После признания данного факта Ватиканом стала возможна ее канонизация.