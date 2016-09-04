К 2080 году из-за повышения температуры на Земле исчезнет кофе

К 2080 году на Земле может полностью исчезнуть дикий кофе.

Учёные Института климата в Сиднее (Австралия) сообщили, что причиной исчезновения кофе станет глобальное потепление, которое вызывает изменения климата, передаёт The Guardian.

Исследователи пояснили, что изменения в природе приводят к постоянному падению урожая на кофейных плантациях. В частности, в Танзании сборы кофе падают на 137 килограммов с гектара из-за ежегодного повышения температуры на один градус Цельсия. С 1960-х годов урожайность кофе в Танзании сократилась на 50%.

Повышение температуры, а также дожди вызвали нашествие вредителей и появление болезней на кофейных фермах. В 2012 году от вредителей пострадала половина плантаций по всей Центральной Америке. В Гватемале некоторые производители потеряли до 85% кофейного урожая.

Исследователи полагают, что Никарагуа может потерять большую часть кофейных плантация к 2050 году, а в Танзании урожаи кофе достигнут «критически низкого уровня» к 2060 году. Ещё через 20 лет на Земле может полностью исчезнуть дикий кофе.

Чтобы избежать исчезновения кофе, учёные предложили создать более устойчивые системы производства культур. Однако, по их словам, данный метод требует серьёзных финансовых вложений.