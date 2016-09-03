В честь "русского Рэмбо" переименовали одну ил улиц Грозного

В Грозном переименовали одну из улиц в честь погибшего в Сирии Героя России Александра Прохоренко.

В городе Грозный Чеченской Республики в субботу, 3 сентября, Авиационную улицу переименовали в честь Героя России Александра Прохоренко.

Как сообщает РИА «Новости», улица расположена в Ленинском районе города неподалеку от парламента Чечни и пересекается с улицей Айдамирова – одной из самых оживленных в городе. Источник отмечает, что у входа на территорию парламентского комплекса была установлена мемориальная доска.

«Мы собрались, чтобы отдать дань памяти и увековечить имя Героя России Александра Прохоренко, погибшего в тылу террористов, вызвав огонь на себя. Наша благодарность родителям, воспитавшим такого сына», — сказал на церемонии открытия мэр города Муслим Хучиев. Он также напомнил, что инициатором переименования улицы был врио главы Чечни Рамзан Кадыров.

Офицер спецназа Александр Прохоренко погиб в Сирии 24 марта. При выполнении задачи по наведению авиаударов по территориям в районе Пальмиры он оказался в окружении террористов и вызвал огонь на себя.