Убить двухлетнюю девочку в Иваново мачеха могла из ревности

Следствие предъявило обвинение женщине, подозреваемой в убийстве двухлетней девочки в Иваново.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в Иванове мачеху двухлетней девочки подозревают в убийстве.

В Иванове следствие предъявило обвинение женщине, подозреваемой в похищении и убийстве двухлетней девочки. Как сообщает СУ СКР по региону, ребенок был похищен из своей коляски в пятницу, 2 сентября, когда гулявшая с нею бабушка ненадолго отлучилась. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестная женщина несет на руках ребенка, похожего на пропавшего. Тело девочки было обнаружено вечером того же дня в реке.

По подозрению в похищении и убийстве девочки была задержана женщина 1991 года рождения. Как выяснилось, девочка была внебрачным ребенком ее мужа, и убийство ребенка могло быть совершено на почве ревности.

Правоохранительные органы проводят ряд экспертиз по делу. Сообщается, что опознание подозреваемой уже было проведено, расследование уголовного дела продолжается.