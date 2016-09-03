Общество
Источник: РИА Новости
09:10, 03 Сентября 2016 Версия для печати

Тысячи людей со слезами проводили кортеж Каримова в Самарканд

В Ташкенте десятки тысяч людей вышли проститься с Исламом Каримовым на «президентскую трассу».

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Ислам Каримов неделю после госпитализации был без сознания.

В связи со смертью президента Узбекистана Ислама Каримова в стране объявлен трехдневный траур. Похороны главы государства пройдут 3 сентября в Самарканде, и десятки жителей Ташкента вышли на «президентскую трассу» в Ташкенте, по которой тело Каримова вывезли в аэропорт Южный. Как сообщает РИА «Новости», жители Ташкента плакали и бросали цветы под колеса траурного кортежа, который проехал по «президентской трассе» – маршруту, которым Каримов ездил между своими двумя резиденциями.

«Ислам Абдуганиевич очень много сделал для нашей страны, это наш первый президент и мы никогда его не забудем», – сказал один из присутствующих.

По данным источника, самолет с телом Каримова уже вылетел на родину президента в Самарканд.

Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался в возрасте 78 лет. Согласно конституции страны, после его смерти временно исполняющим обязанности президента назначен представитель верхней палаты парламента Нигматилла Юлдашев.

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