Общество
Источник: РИА «Новости»
09:54, 03 Сентября 2016 Версия для печати

Рост производства в РФ на 0,3% Путин назвал "скромным"

3 сентября на Восточном экономическом форуме Владимир Путин заявил о росте промышленного производства в стране.

Как пишет РИА «Новости», на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент РФ Владимир Путин сказал, что промышленное производство в России выросло. «Рост промышленного производства на Дальнем Востоке — более 5%, в целом по стране у нас тоже наметился довольно скромный рост — 0,3%», — заявил президент.

При этом он подчеркнул, что Россия поставила перед собой задачу развития Дальнего Востока.

«Мы поставили перед собой в полном смысле амбициозную, огромную по масштабам задачу — сделать Дальний Восток одним из центров социально-экономического развития нашей страны, мощным, динамичным и передовым», — сказал Путин.

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