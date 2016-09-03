Путин передал слова скорби о смерти Каримова через Медведева

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Самарканд на похороны президента Узбекистана Ислама Каримова.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Ислама Каримова похоронят на закрытом 20 лет назад кладбище.

3 сентября Дмитрий Медведев вместе с руководителем аппарата правительства Сергеем Приходько и делегацией из России прибыл в узбекский город Самарканд на похороны Ислама Каримова, пишет «Интерфакс».

По данным РИА «Новости», премьер-министр выступил на траурном митинге в честь Каримова. Он принес соболезнования от себя и от президента РФ Владимира Путина, который не смог приехать в Узбекистан. Медведев рассказал, что они с Каримовым часто общались, и выразил надежду, что даже после смерти президента Узбекистана отношения страны с Россией будут и дальше развиваться.

«Мы часто общались, и всегда это общение было исключительно продуктивным, очень полезным для того, чтобы между нашими странами, между Россией и Узбекистаном, были прочные, добрые, союзнические отношения, — сказал Медведев. — Я уверен, что мы и дальше именно в таком ключе будем развивать отношения партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Узбекистаном, воплощая в жизнь заветы первого президента страны».

По окончанию своей речи глава правительства лично выразил соболезнования жене и дочери Каримова.