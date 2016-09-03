Пса Ромео спасли на 9-й день после землетрясения в Италии

Спустя девять дней после землетрясения пожарные в итальянском городе Аматриче спасли из-под завалов собаку.

Пожарные, работающие в зоне бедствия после землетрясения в итальянском городе Аматриче, спасли из-под завалов золотистого ретривера Ромео. Как сообщает USA Today, спасенный пес даже смог сам спрыгнуть с кучи обломков и сделать несколько шагов. По словам пожарных, они сопровождали хозяев животного, которые хотели забрать вещи из разрушенного дома, и услышали собачий лай.

Землетрясение магнитудой 6.0 произошло в ночь на 24 августа в горных районах центральной части Италии. В результате природной катастрофы погибли 279 человек, 238 людей были спасены из-под обломков. Дома 2,5 тысяч человек были разрушены.