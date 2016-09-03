Общество
Источник: РИА Новости
17:33, 03 Сентября 2016 Версия для печати

Полиция занялась делом о нападении на журналисток в Беслане

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства нападения на двух журналисток в Беслане.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в первой школе Беслана на журналисток изданий «Новая газета» и «Такие дела» напали с зеленкой.

Полиция устанавливает детали нападения на журналисток «Новой газеты» и журнала «Такие дела» Елены Костюченко и Дианы Хачатрян. Как передает РИА «Новости», нападение было совершено в ходе траурных мероприятий в память о жертвах теракта 2004 года.

«Материал собирается, она пишет заявление, их в отделение не доставляли, они находятся на месте, полицейские примут заявление», – сообщили в МВД Беслана.

Нападение произошло во дворе первой школы Беслана. Молодые люди в майках с надписью «Антитеррор» облили журналисток зеленкой и с применением насилия отобрали у одной из них телефон. По словам журналисток, рядом с ними в момент происшествия находились сотрудники полиции, которые не предприняли никаких мер для задержания нападавших.

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Красникова Диана

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