Полиция занялась делом о нападении на журналисток в Беслане

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства нападения на двух журналисток в Беслане.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в первой школе Беслана на журналисток изданий «Новая газета» и «Такие дела» напали с зеленкой.

Полиция устанавливает детали нападения на журналисток «Новой газеты» и журнала «Такие дела» Елены Костюченко и Дианы Хачатрян. Как передает РИА «Новости», нападение было совершено в ходе траурных мероприятий в память о жертвах теракта 2004 года.

«Материал собирается, она пишет заявление, их в отделение не доставляли, они находятся на месте, полицейские примут заявление», – сообщили в МВД Беслана.

Нападение произошло во дворе первой школы Беслана. Молодые люди в майках с надписью «Антитеррор» облили журналисток зеленкой и с применением насилия отобрали у одной из них телефон. По словам журналисток, рядом с ними в момент происшествия находились сотрудники полиции, которые не предприняли никаких мер для задержания нападавших.