На двух журналисток с зеленкой напали в первой школе Беслана

Неизвестные в майках «Антитеррор» напали на корреспондентов «Новой газеты» и «Таких дел» в первой школе Беслана.

Журналистки изданий «Новая газета» и «Такие дела» подверглись нападению в первой школе Беслана. Елена Костюченко и Диана Хачатрян присутствовали на панихиде по погибшим заложникам в спортзале школы вместе с матерями из организации «Голос Беслана». Как сообщает «Новая газета», женщин из организации окружило большое количество людей в штатском. Мужчины были одеты в майки с надписью «Антитеррор».

Когда Костюченко достала телефон и начала снимать происходящее, у нее вырвали его из рук, а саму журналистку «волоком протащили через весь спортзал и двор школы за металлические рамки». После этого неизвестный облил Костюченко зеленкой.

Когда корреспондент портала «Такие Дела» Диана Хачатрян начала снимать Костюченко на видео, к ней подошел молодой человек в майке «Антитеррор», ударил по спине и отобрал телефон.

Как отмечает источник, находившиеся неподалеку полицейские не приняли никаких мер к задержанию нападавших.