Мэр Екатеринбурга вступился "неразумного" ловца покемонов

Мэр Екатеринбурга призвал патриарха Кирилла вступиться за блогера, арестованного за игру в Pokemon Go в храме.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в Екатеринбурге суд арестовал блогера, который ловил покемонов в Храме-на-Крови.

Мэр Екатеринбурге Евгений Ройзман призвал патриарха Кирилла вступиться за блогера Руслана Соколовского, арестованного за игру в Pokemon Go в Храме-на-Крови.

«Ему 22 года, живет вдвоем с матерью-инвалидом. Это дикость. Парень, конечно, провоцировал, но нельзя арестовывать человека за идиотизм, невоспитанность и желание оттопыриться!» – написал Ройзман.

При этом он отметил, что если бы священники и патриарх Кирилл поддержали «неразумного блогера», то это было бы мудро и красиво.