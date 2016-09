Летевшая 5 лет к Юпитеру "Юнона" передала его первые снимки

Космический аппарат «Юнона», который в июле этого года вышел на орбиту Юпитера, передал уникальные снимки планеты.

Исследователи NASA смогли увидеть Юпитер с недоступного ранее ракурса благодаря космическому аппарату «Юнона», который был отправлен к Юпитеру 5 августа 2011 года и вышел на орбиту планеты 4 июля 2016 года.

Как сообщает NASA , уникальные снимки Юпитера были сделаны 27 августа, когда «Юнона» сделала первый из 36 витков вокруг планеты. Космический зонд запечатлел крупным планом инфракрасные изображения. Источник сообщает, что это первые инфракрасные виды северного и южного полюсов планеты, на которых ученые впервые увидели теплые и горячие пятна.

«Хотя мы знали, что первые в мире инфракрасные виды южного полюса Юпитера могли выявить полярные сияния, мы были поражены, увидев их впервые. Никакие другие аппараты, с Земли или из космоса, не могли зафиксировать южные полярные сияния», – сказал сотрудник Института космической астрофизики и планетологии в Риме Альберто Адриани. При этом ученый отметил, что высокий уровень детализации позволит узнать гораздо больше о Юпитере

Полученные снимки также помогут исследователям получить сведения о штормовой системе Юпитера.

Jupiter’s Southern Lights! Infrared of southern aurora of Jupiter, captured by @NASAJuno: https://t.co/sZYPdE8dHF pic.twitter.com/D1smgbmNTw