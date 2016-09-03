Общество
Источник: Правительство Узбекистана
07:39, 03 Сентября 2016 Версия для печати

Каримов был без сознания неделю после госпитализации

Портал правительства Узбекистана опубликовал заключение о смерти президента республики Ислама Каримова.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что президент Узбекистана Ислам Каримов скончался в одной из больниц страны после того, как перенес инсульт.

Правительственный портал Узбекистана 2 сентября опубликовал заключение о смерти и болезни президента. Согласно документу, Каримов 27 августа прибыл в больницу без сознания.

После того, как проведенная томография мозга показала инсульт, Каримова начали лечить нейрохирурги, кардиологи и реаниматологи ведущих зарубежных клиник России, Германии, Финляндии. В процессе лечения у Каримова медленно росли нарушения функций внутренних органов.

«Неврологическое состояние больного с самого начала характеризовалось как атоническая кома, — говорится в заключении. — Больному трехкратно было проведено динамическое электроэнцефалографическое исследование, по данным которых сохранялась картина стойкого угнетения биоэлектрической активности головного мозга».

Отмечается, что 2 сентября у Каримова произошла остановка сердца.

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