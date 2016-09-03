Ислама Каримова похоронят на закрытом 20 лет назад кладбище

В Самарканде начались похороны первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что президент РФ Владимир Путин не сможет присутствовать на похоронах Каримова из-за плотного графика.

Кортеж с телом президента Узбекистана Ислама Каримова прибыл в Самарканд, где его встретили тысячи людей. Как сообщает РИА «Новости», жители города плакали и кидали цветы к колесам похоронной процессии.

Церемония прощания с Исламом Каримовым началась в 12:00 по местному времени (10:00 мск) на центральной площади Регистан. Сообщается, что сейчас центр Самарканда перекрыт для машин, возможно только пешее передвижение. К месту траурной процессии из аэропорта прибывают делегации разных стран.

Ислама Каримова похоронят на историческом кладбище Шахи-Зинда, где покоятся его родители и средневековые деятели. Последние 20 лет на этом кладбище никого не хоронят, однако для первого президента страны сделано исключение.