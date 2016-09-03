Общество
Источник: URA.Ru
11:35, 03 Сентября 2016 Версия для печати

Блогера арестовали на два месяца за ловлю покемонов в храме

В Екатеринбурге суд арестовал на два месяца блогера Руслана Соколовского за ролик о ловле покемонов в храме.

Кировский суд Екатеринбурга приговорил к двум месяцам заключения блогера Руслана Соколовского, который снял ролик о ловле покемонов в Храме-на-Крови. Следствие предъявляет Соколовскому обвинения сразу по двум статьям – «Экстремизм» и «Оскорбление чувств верующих». Как передает издание «URA.Ru», на заседание суда никого из присутствующих журналистов не пустили. По данным источника, в суд приехали около 20 журналистов и 30 человек из группы поддержки блогера.

Руслан Соколовский в начале августа снял ролик о том, как ловит покемонов в Храме-на-Крови – запись собрала почти полмиллиона просмотров. Сам блогер предполагал, что его могут арестовать за ловлю покемонов и через Интернет собирал деньги на адвоката.

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