Астронавты NASA могут покупать "проездные" на МКС у России

NASA может оказаться в зависимости от России

Из-за задержек в строительстве пилотируемых кораблей США может остаться в зависимости от РФ по доставке людей на МКС.

Напомним, ранее Sobesednik.ru опубликовал видео взрыва ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

NASA может продолжить закупать места на космических кораблях у России, чтобы обеспечить присутствие своих космонавтов на Международной космической станции (МКС). Как сообщает Washington Post, это может произойти в случае задержек в реализации строительства американских пилотируемых кораблей.

По данным источника, с 2011 года США покупает места на у России, причем их стоимость достигает 51 миллиона долларов. Сообщается, что в общей сложности США заплатили РФ за доставку своих космонавтов на МКС 3,4 миллиарда долларов.

Контракт NASA с Россией истекает в конце 2018 года, и представитель американской госкорпорации заявлял, что не планирует продолжать сотрудничество с Роскосмосом после 2019 года. А непосредственно глава NASA говорил о том, что «устал выписывать чеки» России и верит в скорейшее возвращение пилотируемых полетов в США.

Как отмечает РИА «Новости», эти заявления были сделаны до того, как на предварительном тестировании взорвалась ракета Falcon 9 компании SpaceX. Пока же ни SpaceX, ни NASA не делали заявлений о том, повлияет ли это на реализацию программы пилотируемых полетов.