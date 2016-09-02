Общество
Источник: Москва 24
15:54, 02 Сентября 2016 Версия для печати

Зимняя температура была зафиксирована прошлой ночью в Подмосковье

В ночь на 2 сентября в Черустях была зафиксирована самая низкая температура воздуха во всей европейской части России.

Столбики термометров в поселке городского типа Черусти Шатурского района Московской области опустились в ночь на пятницу до отметки в +1,4 градуса. Об этом сообщил портал «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Похолодание замечено и в Иванове, где воздух остыл до +3 градусов. Ощутимое понижение температуры было замечено также в Костромской, Ярославской и Владимирской областях: столбик термометра там опускался до +4 градусов по Цельсию.

По данным погодного центра, в Москве в пятницу температура воздуха составит +21 градус. Столицу ожидает также переменная облачность, возможны кратковременные дожди.

Сухорукова Анастасия

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