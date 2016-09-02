Общество
Источник: Neva Room
11:47, 02 Сентября 2016 Версия для печати

"Яндекс" назвал три самые точные народные приметы о погоде

Аналитики компании «Яндекс» доказали, что народные приметы о погоде практически не работают.

«Яндекс» исследовал народные приметы о погоде и доказал, что они практически не работают. Для аналитики были выбраны приметы, предсказывающие по определенному дню погоду на будущий отрезок времени, например, «что Казанская скажет – то и зима покажет» или «какова Аксинья, такова и весна». Как сообщает Neva Room, cспециалисты анализировали четыре основных показателя: температуру, облачность, количество осадков и скорость ветра.

Отмечается, что соответствующие приметам даты были переведены на старый стиль, так как народная мудрость появилась еще до введения Григорианского календаря. Анализ для каждого города проводился по отдельности, с учетом различий климата.

Из всех выбранных 188 примет оказалось, что в половине случаев работают только 75 из них.

«Это значит, что большинство примет вообще лучше понимать наоборот», – шутят в «Яндексе». А относительно точными исследователи назвали всего шесть народных примет, так как их прогнозы срабатывали в 70% случаев.

Самыми точными оказались следующие приметы: «На Самсона дождь – семь недель то ж», «На Мокия мокро – все лето мокро. На Мокия сухо – все лето сухо» и «На Благовещение день тихий, теплый – лето такое же. Если на Благовещение дождь или пасмурная погода, лето будет дождливое».

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