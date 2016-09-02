Взрыв Falcon 9 в США произошел во время заправки топлива

Ракета Falcon 9 взорвалась на космодроме США во время предполетных испытаний 1 сентября.

Sobesedenik.ru ранее уже писал о взрыве на американском космодроме — в минувший четверг ракета Falcon 9, которую должны были запустить в нынешнюю субботу с мыса Канаверал, взорвалась во время испытаний.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение владельца компании SpaceX, которой принадлежала ракета, Илона Маска, взрыв произошел в кислородном баке ускорителя ракеты во время заправки топлива. Из-за произошедшего компания потеряла ракету и спутник Amos 6, стоимостью 200 миллионов долларов.

Инцидент, отмечает агентство, произошел без пострадавших. На данный момент вопрос о запуске других ракет компании SpaceX остается нерешенным.