Видео взрыва выводившей Facebook в космос ракеты попало в Сеть

В Сети появилось видео взрыва ракеты Falcon 9 на космодроме на мысе Канаверал.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что во время заправки топлива на ракете Falcon 9 произошел взрыв.

Видеозапись взрыва ракеты Falcon 9 на космодроме на мысе Канаверал появилась в Сети. Телеканал ABC News в Facebook опубликовал ролик, на котором видно, как взрывается верхняя часть носителя и огонь за считанные секунды охватывает всю ракету. Это стало причиной еще ряда взрывов в других частях конструкции. Из-за взрыва ракета-носитель и установленная в ее головной части полезная нагрузка были утеряны. Известно, что взорвавшаяся ракета должна была вывести на орбиту первый спутник социальной сети Facebook.

Инцидент произошел во время огневых испытаний в 16:00 по московскому времени на стартовой площадке номер 40, которую использует SpaceX. Этот тест был частью подготовки к запуску, запланированному на 3 сентября.