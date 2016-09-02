Украинский филиал ВТБ вернул Крым Украине на карте сайта

На сайте украинского филиала ВТБ Банка вывесили карту, на которой Крым является частью территории Украины.

Карту, где Крымский полуостров является частью Украины, можно увидеть на главной странице сайта украинского филиала ВТБ.

В мае этого года в СМИ появилась информация о том, что ВТБ Банк может покинуть Украину. В частности, об этом писало российское издание «Медуза».

Глава ВТБ Андрей Костин во время своего выступления на «Дне инвестора» в Лондоне заявил о том, что банк «с большой долей вероятности» уйдет с украинского рынка.

«Что касается Украины, мы там несем существенные потери. Мы не видим там больших возможностей, как экономических, так и политических», — заявил он.

17 мая украинский Forbes со ссылкой на собственные источники сообщил, что Сбербанк России рассматривает возможность продажи своих активов в Украине, включая львовский VS Bank. В пресс-службе Сбербанка эти сообщения опровергли.