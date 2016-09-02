Общество
Источник: Сайт VTB BANK (Украина)
13:07, 02 Сентября 2016 Версия для печати

Украинский филиал ВТБ вернул Крым Украине на карте сайта

На карте сайта филиала ВТБ Крым присоединили к Украине
На карте сайта филиала ВТБ Крым присоединили к Украине
Фото: Сайт украинского филиала ВТБ Банка

На сайте украинского филиала ВТБ Банка вывесили карту, на которой Крым является частью территории Украины.

Карту, где Крымский полуостров является частью Украины, можно увидеть на главной странице сайта украинского филиала ВТБ.

В мае этого года в СМИ появилась информация о том, что ВТБ Банк может покинуть Украину. В частности, об этом писало российское издание «Медуза».

Глава ВТБ Андрей Костин во время своего выступления на «Дне инвестора» в Лондоне заявил о том, что банк «с большой долей вероятности» уйдет с украинского рынка.

«Что касается Украины, мы там несем существенные потери. Мы не видим там больших возможностей, как экономических, так и политических», — заявил он.

17 мая украинский Forbes со ссылкой на собственные источники сообщил, что Сбербанк России рассматривает возможность продажи своих активов в Украине, включая львовский VS Bank. В пресс-службе Сбербанка эти сообщения опровергли.

читайте также:Иосиф Пригожин
Подписанты за Крым дают задний ход?
Иосиф Пригожин неожиданно заявил радио «Свобода», что не подписывал писем «об аннексии Крыма», узнал Sobesednik.ru »

Соловьева Екатерина

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Почему изменилась тактика "кремлевских троллей"?
15:15, 02 Сентября 2016
Перемены в работе «кремлевских троллей» в Сети Sobesednik.ru обсудил с самым известным разоблачителем «ботов из Ольгина»
»
Бывший муж Арнтгольц рассказал о жизни после развода
15:10, 02 Сентября 2016
Актер Иван Жидков рассказал Sobesednik.ru об отношениях с бывшей женой Татьяной Арнтгольц и новой возлюбленной
»
Майкл Фассбендер влюбился в Алисию Викандер прямо на съемках
14:32, 02 Сентября 2016
Майкл Фассбендер влюбился в Алисию Викандер прямо во время съемок фильма «Свет в океане»
»