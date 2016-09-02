Общество
Источник: ТАСС
14:50, 02 Сентября 2016 Версия для печати

Студенты военных вузов РФ будут изучать опыт боев в Сирии

Минобороны РФ изменило программы подготовки военных учебных заведений, опираясь на опыт боевых действий в Сирии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобороны генерала армии Сергея Шойгу, министерство внесло корректировки в образовательные программы военных учебных заведений, исходя из опыта боевых операций в Сирии, а также внезапных проверок Вооруженных сил.

С таким заявлением Шойгу выступил в ходе селекторного совещания в Министерстве обороны.

«Важно подчеркнуть, что в этом году программы подготовки высших учебных заведений скорректированы с учетом результатов внезапных проверок войск и опыта применения ВКС и Военно-морского флота в Сирийской Арабской Республике», — заявил глава ведомства.

Шойгу рассказал, что в новом учебном году военные учебные заведения открыли свои двери для 14,5 тысячи слушателей военных академий, курсантов училищ и воспитанников кадетских корпусов.

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