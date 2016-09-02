Общество
Источник: ТАСС
11:18, 02 Сентября 2016 Версия для печати

Спасенный судом "СтопХам" пообещал исправить все нарушения

Верховный суд отменил решение Мосгорсуда о ликвидации общественного движения «СтопХам».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Верховный суд России перенес рассмотрение жалобы на решение о ликвидации движения «СтопХам» до 2 сентября. Движение было ликвидировано в октябре 2015 года в связи с предъявленными обвинениями в грубых нарушениях законодательства.

Как сообщает ТАСС, в пятницу, 2 сентября, Верховный суд РФ удовлетворил апелляционную жалобу представителей движения «СтопХам» и признал решение Мосгорсуда о ликвидации движения незаконным.

«Верховный суд России постановил решение Московского городского суда отменить и удовлетворить апелляционную жалобу движения», — заявил судья по итогам судебного заседания.

Сами участники движения пообещали исправить все вменяемые им нарушения.

Напомним, что в своей апелляции представители движения заявляли о том, что их не уведомляли о заседании суда, на котором был рассмотрен иск Минюста о ликвидации.

По данным чиновникам, обвинивших «СтопХам» в грубых нарушениях закона, представители движения не представляли финансовые отчеты и другие сведения о своей деятельности.

Одним из наиболее громких скандалов, связанных с движением, стала случившаяся в феврале этого года потасовка активиста движения с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым.

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Соловьева Екатерина

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