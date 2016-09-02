Общество
Источник: Кабинет министров Узбекистана
07:15, 02 Сентября 2016 Версия для печати

Состояние Ислама Каримова в больнице резко ухудшилось

Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии в больнице.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что врачи НИИ им. Бурденко лечат Ислама Каримова в Узбекистане после перенесенного им инсульта.

2 сентября на сайте Кабинета министров Узбекистана было опубликовано сообщение о нынешнем состоянии Каримова. На данный момент, сказано на сайте, президент Узбекистана находится в критическом состоянии.

«Дорогие соотечественники, с большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки в состоянии нашего президента произошло резкое ухудшение и, по мнению врачей, оно оценивается как критическое», — говорится в сообщении.

Напомним, о госпитализации Каримова правительство республики сообщило 28 августа. Глава Узбекистана перенес инсульт и был помещен в отделении реанимации.

читайте также:Ислам Каримов
Друг Ислама Каримова о состоянии его здоровья: Возраст есть возраст!
Sobesednik.ru обсудил с экспертами возможное будущее Узбекистана в свете неожиданной болезни Ислама Каримова »

Также по теме
Ислам Каримов
Карпухина Мария

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Как правильно выбрать кухонные весы
07:09, 02 Сентября 2016
Sobesednik.ru выяснил, для каких целей и ситуаций подходят различные кухонные весы
»
Бердников стал папой в четвертый раз
06:06, 02 Сентября 2016
Супруга Александра Бердникова Ольга подарила музыканту двойняшек, узнал Sobesednik.ru
»
"Голос" без Градского, а Хрюша со Шнуром. Что изменится на ТВ в новом сезоне
00:01, 02 Сентября 2016
Sobesednik.ru узнал, чем порадуют и огорчат российских телезрителей главные каналы ТВ в новом сезоне
»