Состояние Ислама Каримова в больнице резко ухудшилось

Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии в больнице.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что врачи НИИ им. Бурденко лечат Ислама Каримова в Узбекистане после перенесенного им инсульта.

2 сентября на сайте Кабинета министров Узбекистана было опубликовано сообщение о нынешнем состоянии Каримова. На данный момент, сказано на сайте, президент Узбекистана находится в критическом состоянии.

«Дорогие соотечественники, с большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки в состоянии нашего президента произошло резкое ухудшение и, по мнению врачей, оно оценивается как критическое», — говорится в сообщении.

Напомним, о госпитализации Каримова правительство республики сообщило 28 августа. Глава Узбекистана перенес инсульт и был помещен в отделении реанимации.