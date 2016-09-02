Шесть шагов к безъядерному миру

В Российском государственном гуманитарном университете состоялась международная научно-практическая конференция на тему: «25 лет борьбы за безъядерный мир: от закрытия Семипалатинского полигона к глобальной инициативе манифеста Нурсултана Назарбаева "Мир. XXI век"».

Через четверть века после закрытия одного из крупнейших ядерных полигонов мир вновь задумывается, как избавиться от ядерной угрозы.

Манифест за безъядерный мир

В конференции приняли участие политики, политологи, члены общественных организаций, научно-исследовательских и экспертных сообществ, другие представители России, Казахстана и Белоруссии, которые единогласно пришли к выводу: нужно остановить распространение ядерного оружия и создать как можно больше безъядерных зон по всему миру. Таких же, как и в Центральной Азии.

— Никто не говорит о ядерном разоружении здесь и сейчас. Речь идет о поэтапной стратегии, — подчеркнул в своем выступлении Посол Республики Казахстан в России Марат Тажин.

Ержан Ашикбаев, зам. министра иностранных дел Казахстана Фото: Sobesednik.ru

Основой демилитаризации мира может стать манифест «Мир. XXI век», который президент республики Нурсултан Назарбаев представил на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне в марте этого года. Этот документ получил статус официального документа ООН.

«Во-первых, ни в одной современной войне не будет и не может быть победителей, в ней проиграют все. Во-вторых, в новой войне неизбежным будет применение оружие массового уничтожения — ядерного, химического, биологического и любого другого, которое может быть изобретено на основе достижений науки. Это приведет к гибели всего человечества. И выяснять, кто за это понесет ответственность, будет поздно и некому. […] В-третьих, основой для урегулирования всех споров между государствами должны стать мирный диалог и конструктивные переговоры на основе принципов равной ответственности за мир и безопасность, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела», — так звучат три главных принципа Манифеста.

Согласно манифесту, главная задача человечества — избавление мира от угрозы войны и устранение ее причин. Но, для того чтобы задача стала реализуемой, предстоит разработать целостный алгоритм действий всего мирового сообщества.

— Достижение мира, свободного от ядерного оружия, является для нашей страны, ощутившей на себе все ужасающие последствия ядерных испытаний, несомненным приоритетом. Инициативы Президента Казахстана — эффективная модель пути к миру, свободному от ядерного оружия, эту модель Казахстан предлагает использовать всем странам мира. Это антивоенный акт — объявление войны всем конфликтам и войнам, — заключил замминистра иностранных дел республики Казахстан Ержан Ашикбаев.

Председатель Российского Фонда мира, депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий дал высокую оценку мирным инициативам Президента Казахстана, в частности, Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия, выдвинутой в 2010 году, и объявленному в этом году Манифесту Н. А. Назарбаева «Мир. XXI век». По мнению Слуцкого, сегодня Казахстан является флагманом в создании концепции подходов по мировому ядерному разоружению. И эти инициативы «находят глубокий отклик в России, как на политическом, так и на экспертном уровне, и это будет способствовать согласованным действиям двух стран на международной арене».

Как избавиться от ядерного оружия

Накануне, выступая на международной конференции в Астане, Нурсултан Назарбаев предложил шесть шагов по созданию безъядерного мира. В частности, он сказал о необходимости создания многостороннего «процесса сокращения ядерных арсеналов, с участием всех государств, де-факто обладающих такими видами военной мощи».

Депутат Госдумы РФ Максим Шингаркин заметил, что если в Центральной Азии сегодня создана зона, свободная от ядерного оружия, позволяющая России спокойно смотреть на свои южные границы, то ситуация в Европе вызывает тревогу, поскольку на территории ряда европейских стран базируется ядерное оружие США. Также Шингаркин выразил надежду, что Нурсултан Назарбаев, многое сделавший для создания безъядерной зоны в Центральной Азии, как раз тот самый человек, который сможет своим авторитетом добиться от европейских государств конструктивного хода диалога о создании безъядерной зоны в Европе.

Максим Шингаркин - депутат Госдумы Фото: Sobesednik.ru

— Думаю, мир мог бы провести «инвентаризацию» ядерного потенциала и вновь, как в 90-е, сделать шаг в направлении подписания международного договора о сокращении производства новых ядерных материалов, — рассказал «Собеседнику» директор центра политических и международных исследований, главный научный сотрудник центра международной безопасности ИМЭО РАН Александр Никитин. — Это был бы один из эффективных шагов в направлении к демилитаризации.

Президент Российской Академии естественных наук Олег Кузнецов напомнил, что в 70-е годы он возглавлял Всесоюзный научно-исследовательский институт ядерной геофизики и геохимии и потому хорошо знаком с проблематикой последствий ядерных испытаний. По мнению Кузнецова, мир уже прошел точку бифуркации в связи резким изменением международной обстановки:

— Очень многое зависит от того, по какой траектории пойдет дальнейшее мировое развитие: либо по траектории устойчивого развития, либо по пути военных конфликтов и столкновений. В этом смысле инициатива Нурсултана Назарбаева абсолютно правильна, это выдающаяся, современная идея, которую мы полностью поддерживаем.

Справка

25 лет назад (29 августа 1991 года) правительство тогда еще СССР приняло решение закрыть первый и один из крупнейших ядерных полигонов страны — Семипалатинский испытательный ядерный полигон, на котором раньше хранилось самое современное ядерное оружие.

После распада СССР Казахстан некоторое время был обладателем довольно большого количества ядерных боеголовок, но в 1994-м республика передала России ядерное вооружение, которое хранилось на ее территории, согласно подписанному в 1992-м году Лиссабонскому договору.

В 1996–2012 г.г. на Семипалатинском полигоне проводилась секретная совместная операция Казахстана, России и США по сбору и захоронению около 200 кг плутония, оставшихся после испытаний. Это был первый в мировой истории случай закрытия ядерного полигона по воле народа и первый шаг Казахстана в политике ядерного разоружения и нераспространения. В 2009-м Генеральная Ассамблея ООН утвердила 29 августа в качестве Международного дня действий против ядерных испытаний.