"Ростех" может снизить стоимость "закона Яровой" для операторов связи

Деньги для исполнения закона о хранении телефонных разговоров и переписки могут взять из средств Пенсионного фонда России.

Национальный центр информатизации (НЦИ) может заняться исполнением закона, предложенного Ириной Яровой и Виктором Озеровым. Это одна из структур госкорпорации «Ростех», и считается, что ей под силу организовать распределительную систему центров обработки данных. Поручение данной деятельности именно этой компании предложило Министерство промышленности и торговли в ответ на поручение Владимира Путина, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства.

В Минпромторге уверены, что данное поручение «Ростеху» помогло бы сэкономить за счет унификации технических решений, Кроме того, телекоммуникационные компании будут платить оператору только за обслуживание единой системы вместо самостоятельного инвестирования в системы хранения информации.

Предполагается, что крупные операторы будут отчислять примерно в 3-4 млрд рублей в год или 95-105 млрд рублей за пять лет. Об этом говорится в письме врио генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Для финансирования единого оператора хранения информации «Ростех» в своем письме предложил привлечь инвестиции «с использованием рыночных инструментов» – к примеру, с привлечением средств Пенсионного фонда России, которые стали бы для него своего рода «надежным вложением».

Как предполагают эксперты, речь, скорее всего, не идет о деньгах самого ПФР. Более вероятно, что это будут пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Внешэкономбанка (ВЭБ). Известно, что решение о возможности инвестировать пенсионные накопления в сторонние проекты остается за Минфином и ЦБ.