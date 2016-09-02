Общество
Источник: Independent
12:13, 02 Сентября 2016 Версия для печати

Пропавший студент из США мог 12 лет учить Ким Чен Ынa

Правительство КНДР 12 лет назад могло похитить американского студента для обучения Ким Чен Ына английскому языку.

Студент университета Бригама Янга Дэвид Снеддон числился погибшим с 2004 года, когда он пропал во время туристического похода в Китае в Ущелье прыгающего тигра на реке Янцзы (реке Золотых песков), однако тело его так и не было найдено. Однако недавно, как пишет газета Independent, пропавший Дэвид Снеддон был замечен в Северной Корее, где он работает учителем английского языка. Сообщается также, что он женат и имеет двоих детей.

Как пишет источник, 24-летнего студента могло похитить правительство КНДР, чтобы сделать его репетитором по английскому языку у Ким Чен Ына – тогда еще будущего лидера страны.

Госдепартамент США объявил о начале поисков Снеддона в КНДР.

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