Общество
Источник: Администрация Приморского края
10:44, 02 Сентября 2016 Версия для печати

После гибели главы МЧС Приморья в регионе ввели режим ЧС

В Приморье из-за тайфуна «Лайонрок» введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в Приморье из-за паводка утонул глава регионального ГУ МЧС, спасший подчиненных ценой собственной жизни.

Глава МЧС России Владимир Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Приморье, где из-за тайфуна «Лайонрок» оказались подтоплены тысячи домов, были размыты дороги и разрушены мосты. Об этом сообщает Администрация Приморского края в пятницу, 2 сентября.

По данным источника, сейчас в селе Уборка Чугуевского района Приморского края проводится оперативное совещание под руководством главы МЧС РФ Владимира Пучкова. На совещании также присутствуют губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и руководители ведомств, задействованных в ликвидации последствий тайфуна.

«Открывая совещание, глава МЧС России заявил о введении режима чрезвычайной ситуации федерального уровня на территории Приморского края», – сказано в сообщении.

На сегодняшний день в Приморье из-за тайфуна «Лайонрок» были подтоплены 2,5 тысячи домов и более 500 придомовых территорий, разрушены 9 мостов и размыты 27 километров дорог.

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Красникова Диана

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