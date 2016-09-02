Найдено тело погибшего при исполнении главы МЧС по Приморью

В МЧС подтвердили, что начальник главного управления министерства по Приморскому краю утонул при переезде через реку.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в СМИ появилась информация о гибели главы ГУ МЧС по Приморскому краю Олега Федюры.

Начальник ГУ МЧС по Приморскому краю Олег Федюра утонул на КамАЗе, который ушел под воду в реке Павловка. Как сообщает телеканал НТВ, Олег Федюра вместе с восемью спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда направлялся в населенный пункт Уборка, который пострадал от тайфуна. При переезде через реку Павловка КамАЗ спасателей ушел под воду, и Олег Федюра погиб, спасая подчиненных.

«Начальник главка погиб, до последнего спасая весь личный состав, но сам выбраться не смог. Пострадавших среди спасателей нет», – сообщили в МЧС России.

Источник также сообщает, что Олег Федюра лично побывал во всех населенных пунктах, которые пострадали от разбушевавшейся в Приморье стихии. Он занимался организацией аварийно-спасательных работ, проводил эвакуацию людей, оказывал адресную помощь населению и помогал людям, пострадавшим от паводка.

По данным телеканала РЕН ТВ, водолазы уже обнаружили тело погибшего.

Олег Федюра планировал оценить ситуацию в Уборке, где в зону подтопления попали около 400 домов, а также проверить, как организованы работы по оказанию помощи местным жителям и ликвидация последствий тайфуна.