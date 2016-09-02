Общество
Источник: Planet Today
14:33, 02 Сентября 2016 Версия для печати

На Землю в выходные может упасть новый огромный астероид

Астероид, превышающий по размерам челябинский, летит в сторону Земли. Опасной близости он достигнет уже 4 сентября 2016 года.

Ученые зафиксировали, что к нашей планете летит астероид, размеры которого во много раз превышают тот, что вошел в плотные слои атмосферы над Челябинском в 2013 году. Астрономы отмечают: если знаменитый челябинский метеорит стал причиной преимущественно только разбитых стекол и подобных небольших разрушений, то падение нынешнего может обернуться куда большими последствиями.

К планете приближается небесное тело, диаметр которого превышает пять десятков метров, что означает серьезные последствия для Земли даже в случае, если он разорвется в верхних слоях плотной газовой оболочки земли, пишет Planet Today. Если же астероид долетит до поверхности, избежать катаклизма будет очень сложно, считают ученые.

Отмечается, что столкновение может произойти совсем скоро. Астрономы пришли к выводу, что его можно ожидать уже в воскресенье, 4 сентября.

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