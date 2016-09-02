Здоровье
Источник: ТАСС
15:23, 02 Сентября 2016 Версия для печати

Кубинские ученые выпустили более 10 тысяч ампул лекарства от рака кожи

После двадцати лет испытаний и клинических исследований на Кубе было разработано новое лекарство от рака кожи.

Медицинский препарат, зарегистрированный под названием Heberferon (что по-русски звучит как «Эберферон»), произведен в Центре генетической инженерии и биотехнологий в Гаване. Известно, что новое фармокологическое средство будет вводиться инъекционным путем, пишет ТАСС.

Биолог Иральдо Бельо, участвовавший в разработке препарата, заявил, что средство обладает уникальным составом компонентов. Он сочетает в себе интерфероны альфа и гамма, которые были произведены посредством генной инженерии. Сообщается, что новое лекарство уменьшает размеры опухолей на коже, что помогает не прибегать к хирургическому лечению проявлений болезни на лице. Эффект, однако, не касается одной из разновидностей рака – меланомы.

Уже около 10 тысяч ампул нового лекарства произведено в Центре генетической инженерии и биотехнологий. Следующая цель разработчиков – внесение медикамента в список основных лекарственных препаратов, выпускаемых на Кубе. Отмечается, что лекарство пока все еще находится на стадии разработки и оценки эффективности лечения других видов онкологических заболеваний.

Помимо этого, центр генетической инженерии производит лекарство от рака легких Cimavax EGF («Симавакс ЭГФ»), используемое как дополнительный метод лечения помимо радиотерапии и химиотерапии. Вакцина позволяет улучшить качество жизни больного на серьезных стадиях заболевания, облегчая процесс протекания болезни.

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