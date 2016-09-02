Гендиректора сгоревшей типографии разыскивают по всей России

Гендиректор и главный инженер типографии «Печатный экспресс», где в пожаре погибли 17 женщин, объявлены в розыск.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров обещал наказать виновных в пожаре на типографии в Отрадном.

Следствие объявило в федеральный розыск генерального директора и главного инженера типографии «Печатный экспресс», где 27 августа в пожаре погибли 17 человек. Как сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России (СКР), разыскиваемым предъявлено заочное обвинение.

«Следователями заочно предъявлено обвинение генеральному директору типографии "Печатный экспресс" Сергею Москвину и главному инженеру данной компании Антону Яцкову, ответственному за соблюдение требований пожарной безопасности, в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности"», – сказано в сообщении.

В следственную группу по делу входят 14 следователей и 7 экспертов-криминалистов. За двое суток сотрудники правоохранительных органов провели необходимые следственные действия и назначили более 30 судебно-медицинских экспертиз.