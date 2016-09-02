49 подозреваемых в похищениях и разбоях задержали в Балашихе

В подмосковной Балашихе полиция задержала 49 участников этнических организованных групп.

В одном из кафе подмосковной Балашихи полиция задержана 49 участников ОПГ, которые, предположительно, занимались похищением людей, вымогательством, разбойными нападениями и другими тяжелыми преступлениями. Возраст задержанных варьируется от 24 до 67 лет, сообщает ТАСС в пятницу, 2 сентября.

Один из задержанных – 42-летний уроженец стран ближнего зарубежья – был арестован по статье «Незаконный оборот оружия», так как при личном досмотре у него был изъят боевой пистолет Макарова с пятью патронами. Сообщается, что 27 человек при задержании оказали активное сопротивление полиции. Шестеро из задержанных в ближайшее время будут экстрадированы.