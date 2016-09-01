Женщины-трудоголики чаще страдают затяжной депрессией

Учёные из США и Дании провели ряд исследований и выяснили, что напряжённая работа заметно подрывает женское здоровье.

Во время исследования специалисты изучили работу нескольких датских производственных предприятий за 1996–2006 годы и оценили здоровье сотрудников этих компаний, пишет Mail Online.

Согласно данным исследователей, с ростом числа экспортных заказов продуктивность женщин-служащих повышалась, что заставляло их больше времени проводить на работе. В результате состояние их здоровья заметно ухудшалось.

В частности, 10-процентный рост объёма производства увеличивал риск тяжёлых производственных травм у женщин на 6,4%, риск тяжёлой депрессии возрастал на 2,5%, а госпитализация из-за сердечных приступов — на 15%. У мужчин также прослеживалось ухудшение здоровья, но в гораздо меньшей степени.

По мнению учёных, работодатели должны помогать своим сотрудникам справляться со стрессом, чтобы избежать серьёзных проблем со здоровьем своих подчинённых.