Власти Питера признали незаконной доску Маннергейму неделю назад

Правительство Петербурга в суде подтвердило незаконную установку памятной доски Маннергейму.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в центре Санкт-Петербурга могут демонтировать памятную доску финскому маршалу Карлу Маннергейму.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, в ходе предварительного заседания суда по делу о незаконной установки мемориальной доски правительство Санкт-Петербурга, выступающее ответчиком по административному делу, признало незаконность установки. Как уточнил источник, заседание прошло 25 августа.

«Судья Татьяна Матусяк несколько раз переспрашивала представителя правительства, и тот признал, что доска была установлена незаконно. Все это было отражено в протоколе», — сказал собеседник агентства.

Смольнинский районный суд приступит к рассмотрению по существу иска о признании установки мемориальной доски незаконной и ее демонтаже 14 сентября.

Напомним, министр культуры Владимир Мединский прокомментировал возможный демонтаж мемориала: по его словам, он ничего об этом не слышал, однако на данный момент пишет статью о Маннергейме.